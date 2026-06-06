فرج عامر: الأهلي لا يبحث عن اسم كبير بل عن مدرب يصنع البطولات

أكد فرج عامر أن اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ليس هو العامل الأهم، مشددًا على أن المعيار الحقيقي يتمثل في قدرته على تقديم الإضافة للفريق، ورؤيته للمستقبل، وأهدافه من تولي المهمة، إلى جانب فهمه لطبيعة جماهير الأهلي وتطلعاتها.

فرج عامر

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدرب المقبل يجب أن يكون على دراية كاملة بحجم النادي الأهلي وتاريخه، وأن يدرك جيدًا أن جماهيره لا تمنح الوقت كثيرًا، خاصة أن الفريق مطالب دائمًا بالمنافسة على جميع البطولات والتتويج بها.

وأضاف أن المدرب الجديد يجب أن يكون واعيًا بالأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية، وأن يتأكد أن ما جرى غير مقبول ولن يتكرر مجددًا، مؤكدًا أن الأهلي ليس محطة في مسيرة أي مدرب، وأن الأهم من الأسماء الكبيرة هو امتلاك القدرة على النجاح وتحقيق الإنجازات.