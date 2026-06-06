الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني

عادت إدارة النادي الأهلي إلى طاولة المفاوضات مع المدرب البرتغالي برونو لاج، في محاولة جديدة لإقناعه بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي للاستقرار على المدير الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

إتصالات مكثفة

وكثف مسؤولو الأهلي اتصالاتهم مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الأخيرة، أملاً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كافة التفاصيل التعاقدية، بعدما كان الطرفان قد دخلا في مفاوضات سابقة لم تكلل بالنجاح.

ويضع الأهلي برونو لاج ضمن أبرز المرشحين لقيادة الفريق، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب البرتغالي سواء في الدوري البرتغالي أو خلال تجربته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى حسم ملف المدير الفني في أسرع وقت ممكن، من أجل منح الجهاز الفني الجديد فرصة كافية للتعرف على اللاعبين ووضع برنامج الإعداد الخاص بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، في ظل تمسك الأهلي بالتعاقد مع مدرب يمتلك شخصية قوية وخبرات قارية ودولية تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

ويأمل مسؤولو الأهلي في التوصل لاتفاق مع برونو لاج، خاصة مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد ورغبة النادي في المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.