ناقد رياضي: المغربي الحسين عموتة في مفاوضات متقدمة مع الأهلي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير الأهلي نحو هوية المدير الفني الجديد يبرز اسم المغربي الحسين عموتة بقوة داخل أروقة القلعة الحمراء بل تشير مصادر مطلعة إلى أنه بات أحد أبرز المرشحين - إن لم يكن المرشح الأول - لخلافة الدنماركي ييس توروب.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: “الحسين عموتة في مفاوضات متقدمة مع الأهلي”.

الحسين عموتة.. صائد البطولات على رادار الأهلي

لم يكن اسم الحسين عموتة يومًا عابرًا في عالم التدريب العربي والأفريقي بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أكثر المدربين نجاحًا وتأثيرًا في المنطقة بعدما صنع لنفسه مسيرة استثنائية جمع خلالها بين الإنجازات المحلية والقارية والدولية حتى أصبح مرشحًا دائمًا للمشروعات الكروية الكبرى.

من ملاعب الخميسات إلى منصات التتويج

ولد الحسين بن عبد الله عموتة بمدينة الخميسات المغربية في 24 أكتوبر عام 1969 وبدأ مسيرته لاعبًا في مركز خط الوسط قبل أن يخوض تجارب احترافية داخل المغرب وخارجه.

لكن النجاح الحقيقي لعموتة لم يكن داخل المستطيل الأخضر كلاعب بل جاء بعد انتقاله إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء شخصية فنية مميزة قائمة على الانضباط والعمل الجماعي والقدرة على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين.

ويمتلك المدرب المغربي خلفية علمية قوية إذ حصل على درجة الماجستير في التدريب الرياضي من المعهد الوطني مولاي رشيد بالمغرب وهو ما انعكس بوضوح على منهجيته التدريبية طوال مسيرته.