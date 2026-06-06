إعلامي: الأهلي يدرس رحيل محمد شريف بعد التعاقد مع مهاجم إنبي

كشف أحمد حسن عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المهاجم محمد شريف، في ظل تحركات الإدارة لدعم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الحالية

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يبحث ملف رحيل محمد شريف بعد الحصول على توقيع اقطاي عبدالله مهاجم إنبي”.

الأهلي يوجه الشكر لوليد سليمان

ومن ناحية أخرى وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع.

وأشاد الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، بعطاء وليد سليمان وأدائه للمهام المكلف بها على النحو الأمثل، إلى جانب التزامه بثوابت النادي.

وأعرب النادي عن خالص تقديره لوليد سليمان، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.