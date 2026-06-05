ده مش دورك ... متعب يكشف تفاصيل حديثه مع محمد شريف

كشف عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق نفاصيل حديثه مع محمد شريف نجم الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونيه أنه تحدث عن شريف أثناء استضافته في احد البرامج حيث حرص شريف عقب ذلك علي مهاتفته .

وأضاف قائلا " قلت له أنا عايزك تركز جوا الـ 18 أنت طول الوقت ضهرك للجون انا عايز وش يبقى للجون، شوطت كام كورة على الجون وضيعت كام فرصة وجبت كام جون وعملت كام اسيست جوا الـ 18 هو ده دورك مش دورك سندت كام كورة لتحت

واضاف “هو قالي انا بنزل عشان ابقى موجود واسند مع زمايلي قلتله جميل بس كل دي فرعيات انما دورك الاساسي انك تبقى موجود جوا منطقة الجزاء.”