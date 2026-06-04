إبراهيم حسن يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب، أن كلمة التمثيل المشرف تعد كلمة جيدة ولكنها ليست كفاية بالنسبة لطموح منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية: “إحنا عايزين نتايج وعايزين نوصل أدوار متقدمة ودي ضغوط إحنا حاطينها على نفسنا واللي عايز يعمل تاريخ طبيعي يستحمل أي حاجة وعايزين نكتب تاريخ جديد لمصر ونعدي لأدوار متقدمة وده هدفنا وده اللي شغالين عليه والتوفيق بتاع ربنا”.

وعن مواجهة البرازيل فأكد: “مبنقلقش من حد، انت دخلت في ليفل تاني خالص، هتلاعب البرازيل هتلاعب اسبانيا هتلاعب روسيا عادي، انت رايح تلعب كاس عالم فطبيعي تبقى مستعد لاي مباراة واكيد ماتش البرازيل هتكون حاجة جميلة اننا نلعبه واحنا سعداء كلنا كجهاز ولعيبة اننا هنقابل البرازيل وبعدين نخش كاس عالم ونلاعب بلجيكا واحنا مستعدين ان شاء الله واحنا مبنخافش من حد وحسام حسن دايما يقول الكلمة دي ل اللعيبة احنا مبنخافش من حد وجايين نعمل تاريخ”.

وأضاف: "الشعب المصري كله مستنيك تعمل حاجة كبيرة في كأس العالم، احنا بنسعى وعارفين عايزين ايه وهنسعى ليه والتوفيق بتاع ربنا ومعتقدش اننا ممكن نفوت فرصة اننا نعمل حاجة ونحقق تاريخ لمصر واللعيبة لازم تبقى فاهمة ده كويس”.

وعن حديثه مع لاعبي المنتخب: لما بنيجي ننقل الصورة للغيبة بتقول لهم إن الأيام دي مش سهل تتعرض، نحن لما شاركنا في كأس عالم 90، وكنا، فلكرين إننا نوصل بعد أربع سنين لكن محصلش، عشان هكذا بتقول اللعبة امسكوا في الفرصة، وامسكوا في التاريخ اللي ممكن تعملونه لأن لا أحد عارف ممكن تبقوا موجودين تأني، ولا لا ولا يوجد حاجة مضمونة، فامسك في الفرصة اللي في ايدك الآن أنك بتلعب في كأس عالم، وإنك موجود في الحدث هذا، وهذا شرف وتاريخ صعب يتكرر.