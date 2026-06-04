حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بعد عقوبة فيفا التأديبية.. الكاف يوضح

دخل نادي الزمالك في أزمة قوية بعد تعدد إيقافات القيد بسبب القضايا ضده أمام الفيفا، حتى جاء القرار الحاسم بإيقاف قيد تأديبي.

قرار إيقاف القيد التأديبي بسبب قضية صلاح مصدق وفسخ اللاعب عقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية خلال فترة تواجده في النادي.

ويأتي القرار التأديبي بسبب تكرار واقعة فسخ التعاقد والرحيل من جانب واحد في الزمالك، ما دفع الفيفا لاتخاذ القرار.

وبدأ التساؤل حول تأثير قرار إيقاف القيد على مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

لكن القرار الصادر عن الفيفا ليس له علاقة بالرخصة القارية والمشاركة في دوري الأبطال لنادي الزمالك، حيث ترتبط المشاركة القارية بالقضايا التي واجهها الزمالك حتى تاريخ 31 مارس.

وما زال أمام الزمالك فرصة حتى نهاية الشهر الجاري لإنهاء جميع القضايا للحصول على الرخصة القارية والمشاركة في دوري الأبطال.