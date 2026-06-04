إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة

تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أدرج النادي مجددًا ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد، وفقًا للتحديث الصادر أمس الأربعاء.

وأظهرت البيانات المنشورة عبر المنصة الرسمية لـ"فيفا" ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد الزمالك إلى 17 قضية، في تطور جديد يزيد من تعقيد ملف القيد داخل القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن خلال الفترة الماضية نجاحه في تسوية قضيتين من القضايا المسجلة ضده، والمتعلقتين بمستحقات اثنين من أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء الملفات العالقة وتسوية المستحقات المالية الخاصة بالأطراف أصحاب الشكاوى، من أجل رفع عقوبات إيقاف القيد وتمكين النادي من تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المقبلة.



تفاصيل 17 قضية حتى الآن إيقاف قيد لنادي الزمالك

جوزيه جوميز:

120 ألف دولار

مساعد جوميز الأول :

30 ألف دولار

كريستيان جروس:

133 ألف دولار

فرجاني ساسي:

505 ألف دولار

نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال):

200 ألف يورو

نادي شارلروا (البلجيكي):

170 ألف يورو

نادي نهضة الزمامرة (المغرب):

250 ألف دولار

ابراهيما نداي :

مليون و600 الف دولار

نادي سانت اتيان الفرنسي :

500 ألف دولار ( أقساط من صفقة محمود بنتايك )

نادي اتحاد طنجة ( المغرب ) :

350 ألف دولار ( أقساط من صفقة عبدالحميد معالي )

نادي أوليكساندريا الأوكراني:

مليون و100 ألف دولار

يانيك فيريرا :

مبلغ 188 ألف دولار

سامسون أكينيولا :

مبلغ 340 ألف دولار

أحمد الجفالي :

80 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا الأول :

مبلغ 60 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا الثاني :

مبلغ 60 ألف دولار

الإجمالي

6 مليون دولار تقريباً ويزيد بسبب فوائد كل قضية لحين معاد الدفع

ما يعادل 300 مليون جنيه تقريبا وتزيد بسبب فوائد كل قضية لحين معاد الدفع