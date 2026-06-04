عبد الله جمعة يصدم الزمالك بعد العقوبة الانضباطية

كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، عن تطورات جديدة قد تزيد الضغوط على نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن أنّ شقيقه عبد الله جمعة ما زال يطالب النادي بمستحقات مالية متأخرة تصل إلى نحو 500 ألف دولار.

وأوضح صالح جمعة، في تصريحات تلفزيونية، أنّ شقيقه لجأ إلى المسار القانوني لاسترداد مستحقاته، حيث تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك، قبل أن ينتقل الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، التي يُنتظر أن تصدر قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة.

وقال إنّ المحامي التونسي أنيس بن ميم يتولى متابعة القضية، مؤكدًا أنّ الإجراءات القانونية تسير وفق المسار المعتاد، في انتظار الحكم الذي قد تكون له تداعيات جديدة على القلعة البيضاء.

عقوبة من «فيفا» على الزمالك

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الزمالك تحديات قانونية وإدارية متعددة، أبرزها العقوبة الانضباطية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع النادي من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أنهى في وقت سابق العلاقة التعاقدية مع عبد الله جمعة، لينتهي مشوار اللاعب مع الفريق بعد سنوات قضاها داخل صفوف النادي، قبل أن يتجه للمطالبة بحقوقه المالية عبر الجهات المختصة.







