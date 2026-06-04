جلسة الأحد القادم.. حسين الشحات يطلب 50 مليونا للتجديد مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن آخر تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة حاسمة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي.

حسين الشحات

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "هناك جلسة نهائية يوم الأحد مع حسين الشحات من أجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي وضع نظامًا جديدًا في ملف تجديد عقود اللاعبين، يعتمد على راتب ثابت بجانب عوائد أخرى مرتبطة بالإعلانات والبطولات".

وتابع: "سيد عبدالحفيظ تحدث مع حسين الشحات وأكد له أنه لاعب كبير ومهم للفريق، وتم عرض راتب يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه من حقوق الإعلانات".

وأوضح شبانة أن العرض يتضمن أيضًا حوافز مالية إضافية مرتبطة بالبطولات والإنجازات التي يحققها الفريق خلال فترة العقد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسين الشحات طلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم، وما زالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف قبل حسم ملف التجديد بشكل رسمي يوم الأحد".