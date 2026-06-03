مصدر: حسين الشحات يفاضل بين عرض ليبي وآخر قطري

كشف الإعلامي أحمد حسن مستجدات الساعات الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر: حسين الشحات يفاضل بين عرض ليبي وأخر قطري للاختيار بينهم حال تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جلسة حسين الشحات مع إدارة النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “النادي الأهلي وضح تمسكه بتجديد التعاقد مع حسين الشحات وأن النادي ضحى في السابق للتعاقد مع اللاعب بمبلغ مالي ضخم”.

وأضاف: “الأهلي في حاجة لحسين الشحات، والمفاوضات مستمرة، ويجب استمرار محاولات من جانب النادي مع اللاعب للتجديد”.