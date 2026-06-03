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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات مثيرة في الأهلي بشأن عدد من اللاعبين المحليين والأجانب

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات عدد من الملفات داخل النادي الأهلي، سواء المتعلقة بالصفقات أو مستقبل بعض اللاعبين.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن نادي الشمال القطري دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم اللاعب محمد علي بن رمضان، مع وجود اتصالات مستمرة لحسم التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب أكرم توفيق من المنتظر أن يعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

وفي سياق آخر، أوضح أن الظهير الأيمن أحمد عيد لم يتلقَّ أي عروض حتى الآن، ويأمل في الحصول على فرصة كاملة داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مسؤولي النادي بسبب قلة مشاركاته، بينما يفكر سيد عبد الحفيظ في الإبقاء عليه في حال عدم وجود صفقة تبادلية مناسبة، على أن يُحسم الملف مع المدير الفني القادم.

كما أشار شوقي إلى أن المدافع ياسين مرعي ما زال محل تقييم، في ظل وجود بعض التحفظات على مستواه، على أن يكون القرار النهائي بخصوصه في يد الجهاز الفني الجديد.

الناقد الرياضي محمود شوقي النادي الأهلي محمد علي بن رمضان أكرم توفيق سيد عبد الحفيظ

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