الدولي الفلسطيني على رادار البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل نادي البنك الأهلي مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بتروجت من أجل التعاقد مع الدولي الفلسطيني بدر موسى، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

صفقات البنك الأهلي

ويضع البنك الأهلي اللاعب ضمن أولوياته الهجومية خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظرًا لقدراته على اللعب في مركزي الجناح ولاعب الوسط، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات الفنية.

وكشفت مصادر أن إدارة بتروجت لا تمانع في مناقشة العروض المقدمة لعدد من لاعبيها، وفي مقدمتهم بدر موسى إلى جانب توفيق محمد وأدهم حامد، شريطة وصول عروض رسمية تتناسب مع القيمة الفنية والمالية للاعبين.

وتنتظر إدارة النادي البترولي تلقي عروض جادة خلال الفترة المقبلة قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم مصير الثلاثي.