رحيل عبد المنصف وأحمد سمير عن الجهاز الفني للبنك الأهلي

استقر الثنائي محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى، وأحمد سمير، المدرب العام، على إنهاء مشوارهما مع نادي البنك الأهلي عقب ختام منافسات الموسم الجاري، وذلك بعد فترة من العمل ضمن الجهاز الفني للفريق.

تجديد الثقة فى أيمن الرمادي

ويأتي رحيل الثنائي بالتزامن مع إعلان إدارة البنك الأهلي في وقت سابق تجديد الثقة في أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، واستمراره على رأس القيادة الفنية خلال الموسم المقبل.

وأكد النادي أن قرار استمرار الرمادي يأتي في إطار سعي لجنة الكرة للحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع طموحات النادي في المنافسة وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.

وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة البنك الأهلي في أغسطس الماضي خلفًا للمدرب طارق مصطفى، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم.

وأنهى البنك الأهلي مشواره في الدوري محتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة ضمن مجموعة المنافسة على البقاء، بفارق نقطة واحدة خلف زد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن وادي دجلة متصدر المجموعة