4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

حسم أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، لقب هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعد نهاية منافسات المرحلة الثانية من البطولة، ليعتلي قائمة الهدافين برصيد 13 هدفًا، متفوقًا على جميع منافسيه في الموسم الحالي.

ترتيب أبرز هدافي الدوري المصري

شهد سباق الهدافين منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة، وجاء ترتيب اللاعبين الأوائل كالتالي:

* أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 13 هدفًا.

* علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 12 هدفًا.

* محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 11 هدفًا.

* أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 10 أهداف.

* عدي الدباغ (الزمالك) – 10 أهداف.

* ناصر ماهر (بيراميدز) – 9 أهداف.

* فرانك بولي (وادي دجلة) – 9 أهداف.

* أدهم حامد (بتروجت) – 9 أهداف.

مفارقة بارزة في سباق الهدافين

تميز الموسم الحالي بظاهرة لافتة أثرت على المنافسة الفردية، حيث حصل لاعبو الفرق المشاركة في مجموعة تفادي الهبوط على عدد أكبر من المباريات مقارنة بلاعبي مجموعة التتويج، ما منحهم فرصًا إضافية لتسجيل الأهداف وتحسين أرقامهم التهديفية.

ونتيجة لذلك، ابتعد عدد من نجوم الفرق المنافسة على اللقب عن صدارة ترتيب الهدافين، بينما برز لاعبو أندية مجموعة الهبوط بشكل أكبر في القائمة النهائية.

الزمالك بطل الدوري المصري

على صعيد المنافسة الجماعية، نجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بعد تصدره مجموعة التتويج، التي ضمت أيضًا أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري وسموحة وإنبي.

أربعة أندية تودع الدوري الممتاز

في المقابل، أسفرت منافسات مجموعة تفادي الهبوط عن هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين، وهي الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، لتنتهي بذلك نسخة استثنائية من الدوري شهدت العديد من المفاجآت والتقلبات حتى الجولات الأخيرة