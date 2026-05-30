أتلتيكو مدريد يهاجم برشلونة: لن تحصلوا على ألفاريز بهذه الطريقة

أشعل نادي أتلتيكو مدريد الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بعدما وجه انتقادات حادة إلى برشلونة بسبب ما وصفه بمحاولات متكررة للتأثير على اللاعب وإثارة الجدل الإعلامي حول مستقبله.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعرب مسؤولو أتلتيكو مدريد عن استيائهم من التقارير والتسريبات المتداولة بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألفاريز، مؤكدين أن النادي الكتالوني يتعامل مع الملف بطريقة غير مقبولة.

وأوضح النادي أن بعض التصرفات الأخيرة جاءت في إطار الرد الساخر على ما يحدث، بهدف تسليط الضوء على الأسلوب الذي يتم التعامل به مع قضية اللاعب، مشيرًا إلى أن التسريبات الإعلامية والاجتماعات التي يتم تداولها بشكل مستمر ساهمت في زيادة التوتر بين الطرفين.

وأكد أتلتيكو مدريد تمسكه الكامل بخوليان ألفاريز، مشددًا على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، كما يتضمن عقده شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

وأشار النادي إلى أنه لم يتلق أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب حتى الآن، رغم كثرة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات أو عروض مقدمة من برشلونة.

وشدد مسؤولو أتلتيكو مدريد على أن رحيل ألفاريز غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدين أن اللاعب يمثل أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق للموسم المقبل.

وفي ختام تصريحاتهم، أوضح مسؤولو النادي أن الأزمة ليست مع وكلاء اللاعبين، بل مع الطريقة التي يتعامل بها برشلونة مع الملف، مؤكدين أنهم لن يتسامحوا مع أي محاولات مستقبلية لتجاوز النادي في التفاوض مع أحد لاعبيه.

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

