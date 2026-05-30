سقوط 11 شهيدا بينهم مسعف و8 مصابين في غارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت الصحة اللبنانية سقوط11 شهيدا بينهم مسعف و8 مصابين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبا جنوبي البلاد.

ولاحقا ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع تكبيد حزب الله أعداد كبيرة من مقاتليه، برقم يترجم في الغالب إلى آلاف بحسب المزاعم التي لا يوجد ما يؤكدها.



وقال جيش الاحتلال أنه قتل ثلث قوات حزب الله في لبنان.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي: منخرطون باستمرار في التصدي لتهديد الطائرات المسيرة، فيما أمر رئيس الأركان بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، موجها قواته نحو تدمير بنيته بشكل ممنهج.

واردف المتحدث العسكري الإسرائيلي: لن نتراجع في أي ساحة ونحن على أهبة الاستعداد للعودة لقتال إيران إذا لزم الأمر.



وقال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار وصفى قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.