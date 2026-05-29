رئيس أركان جيش الإحتلال: قواتنا تتقدم برًا في جنوب لبنان وقضينا على حزب الله

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تتقدم برًا في جنوب لبنان.

وقال زامير -في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- "إنه حتى في هذه اللحظات، تتقدم قواتنا وتتعامل"، جاء ذلك خلال زيارته لإحدى مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وأضاف أن هناك أضرار تراكمية غير مسبوقة لحقت بحزب الله بدءا من آلاف العناصر المسلحة التابعة له إلى حد كبار القادة العسكريين وخلفائهم.

وقال "أينما حددنا تهديدًا أو طُلب منا إزالة هذا التهديد فإننا سنتحرك. أينما تكون هناك حاجة عملياتية للمناورة".