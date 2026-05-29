كييف تحذر من تصعيد خطير يهدد المفاوضات مع روسيا

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الداخل الأوكراني يشهد تصعيدًا واضحًا وكبيرًا، في ظل هجوم واسع النطاق استهدف الأراضي الأوكرانية باستخدام 217 طائرة مسيّرة، موضحًا أن الهجمات ركزت بشكل أساسي على المناطق الجنوبية، ولا سيما مقاطعة أوديسا التي شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية.

وأضاف مناف، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الموقف وإبعاد أوكرانيا تدريجيًا عن مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني أعلن إصابة 4 سفن نتيجة إحدى المسيّرات، من بينها سفينة تركية كانت تتحرك ضمن الممر الأخضر في البحر الأسود.

وتابع، أن المسيّرات الروسية تجاوزت الأراضي الأوكرانية باتجاه كل من مولدوفا ورومانيا، كما تم تسجيل تحليق عدد منها قرب المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية الأوروبية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن اتساع رقعة التصعيد وتأثيره على دول الجوار الأوروبي.