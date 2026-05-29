ميدو يفسر تصريحات محمد صلاح: التضحية بالشباب هي العيش للكرة فقط

أوضح أحمد حسام "ميدو" أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح الأخيرة حول "تضحيته بشبابه" تعني اختياره التفرغ التام لكرة القدم ، مؤكداً انه اتخذ قرارات صارمة وعاش حياة انضباط .



وقال ميدو عبر منصة إكس :"أكبر تضحية هو إنك يكون عندك القدرة المادية والجسدية والشهرة وكل الناس تتمنى تبقى حواليك وأنت تختار أنك تقفل على نفسك وتنام بدري وتاكل أكل صحي، وكل أصحابك رايحين الساحل يتبسطوا وأنت طالع في الصيف معسكر فترة إعداد مع فريقك ده غير الضغط العصبي والنفسي الكبير اللي بيقع عليك من الجمهور والإعلام لأنك نجم الفريق، ومطالب أنك تكسبه كل أسبوع غير كده ما حدش هيسمي عليك".

وأضاف ميدو: هو ده اللي كان يقصده محمد صلاح بأنه ضحى بشبابه، الحياة اختيارات وقرارات وصلاح قرر أنه يعيش للكرة وربنا كرمه آخر كرم لأنه تعب وضحى وكان راجل بار بأهله وأكرم كل الناس اللي حواليه، كلنا لازم نتعلم من صلاح كل شباب مصر لازم يحطوا صلاح قدامهم إن مفيش حاجة اسمها مستحيل.

تصريحات محمد صلاح

و في وقت سابق قال محمد صلاح في تصريحات إعلامية: لما خرجت من مصر على أوروبا كان من أحلامي إن الناس تحس إني عملت حاجة كويسة، ويقدروا يتعلموا منها.

وأضاف: ضحيت بشبابي، ومفيش أكتر من كده والموضوع كان صعب أوي والناس يمكن مشافتش دا، وإنك تضحي بلحظات شبابك علشان تفضل كويس وتتمرن 3 مرات شيء مش سهل.