دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على استبعاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب، اللاعب مصطفى محمد من قائمة الفراعنة في كأس العالم.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “اتكلمت علي مصطفي محمد في حلقات كتير قولت كابتن حسام حسن مش مقتنع بمصطفي محمد وكان طول الوقت بيهاحمه في الاجتماعات وبيعلق علي تحركاته كتيير وكان مصطفي مش عاجبه أسلوب كابتن حسام لكن عدم انضمام مصطفي محمد قناعة فنية من كابتن حسام حسن مش مقتنع بيه ملهاش علاقة خالص بحضور مصطفي ماتش الزمالك وللعلم مصطفي لعيب كويس جدا واضافة قوية للمنتخب او اي نادي!!”.

وواصل حسام حسن نتائجه الإيجابية مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب روسيا في المباراة الودية الدولية التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف مشجع.

الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن

ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. وحقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

مواجهة قوية أمام البرازيل

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للمونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري أمام أحد أقوى منتخبات العالم، كما يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية