رياضة

أحمد حسن: زيكو قادر على قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العالم

رباب الهواري

أكد  أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن المهاجم الشاب مصطفى زيكو يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لقيادة هجوم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمام منتخب روسيا في بطولة كأس العاصمة الجديدة.

وأشار أحمد حسن إلى أن زيكو قد يكون الحل الأمثل في مركز المهاجم الصريح داخل صفوف الفراعنة، خاصة مع قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص بشكل جيد، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته الأولى بقميص المنتخب الوطني.

مرموش تحت المهاجم.. رؤية فنية جديدة

وأوضح أحمد حسن أن وجود عمر مرموش في مركز متأخر خلف المهاجم الصريح قد يمنح المنتخب قوة هجومية أكبر، نظراً لما يمتلكه اللاعب من مهارات في صناعة اللعب والاختراق والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف أن اللعب بزيكو كمهاجم متقدم، مع منح مرموش حرية الحركة خلفه، قد يكون أحد الحلول الفنية المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة  حسام حسن  خلال منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتوج بلقب كأس العاصمة الجديدة

وكان منتخب مصر قد توج بلقب كأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، ليقود المنتخب لتحقيق الفوز وحصد اللقب، كما نجح اللاعب في تسجيل أول أهدافه الدولية خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، ليخطف الأنظار ويحصد إشادة الجماهير والنقاد.

طموحات كبيرة قبل المونديال

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل انطلاق كأس العالم، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه عدد من اللاعبين الشباب خلال المعسكر الحالي، وهو ما يمنح الجماهير المصرية حالة من التفاؤل قبل المشاركة المرتقبة في المونديال

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

