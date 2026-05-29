تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحركات قوية من جانب نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع “سبورت إيطاليا”، فإن إدارة اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض رسمي ضخم من أجل إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي، في إطار المشروع الرياضي الكبير الذي تعمل عليه الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن صلاح كان قريبًا من خوض تجربة الاحتراف في السعودية قبل عامين، بعدما تلقى عروضًا مالية مغرية، لكنه فضّل حينها الاستمرار في الملاعب الأوروبية ومواصلة مسيرته مع ليفربول الإنجليزي.

وأنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة تاريخية استمرت تسع سنوات، نجح خلالها في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب أرقام وإنجازات فردية جعلته أحد أبرز أساطير النادي الإنجليزي.

ولم يحسم قائد منتخب مصر موقفه النهائي بشأن وجهته المقبلة، حيث أكد في تصريحات سابقة عبر شبكة “بي إن سبورتس” أنه سيؤجل قراره النهائي إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.