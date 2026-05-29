رسالة فخر من تامر حسني بعد فوز منتخب مصر على روسيا.. ماذا قال؟

شارك الفنان تامر حسني جمهوره فيديو من احتفاله بفوز منتخب مصر على روسيا وديا قبل السفر لخوض منافسات بطولة كأس العالم ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: أمس كان يوم نصر عظيم لمصر وبداية مبشرة وموفقة من منتخبنا الوطني العظيم ومجهود خرافي من أبطالنا الجامدين أوي والكابتن العملاق حسام حسن و اتشرفت بغناء هذا الحدث العظيم ، كل التوفيق لمنتخبنا العظيم في كأس العالم ، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدةجمعة مباركة وعيد سعيد عالجميع.

وأحيا الفنان تامر حسني احتفالات منتخب مصر في ستاد القاهرة الدولي بعد الفوز على روسيا وديا قبل السفر لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.