موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين آرسنال وباريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية نحو المباراة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بعد نجاح الفريقين في حجز بطاقتي العبور إلى المشهد الختامي للبطولة القارية.

ونجح باريس سان جيرمان في التأهل إلى النهائي بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، حيث فرض التعادل الإيجابي 1-1 على الفريق البافاري في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا”، مستفيدًا من فوزه المثير ذهابًا بنتيجة 5-4، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-5.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريق الفرنسي، بعدما سجل عثمان ديمبيلي هدف التقدم مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بينما أحرز هاري كين هدف التعادل لبايرن ميونخ في الوقت بدل الضائع، دون أن ينجح أصحاب الأرض في تفادي الإقصاء.

وقدم باريس سان جيرمان أداءً مميزًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ليؤكد أحقيته بالتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2020 و2025.

على الجانب الآخر، حجز أرسنال الإنجليزي مقعده في النهائي عقب فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد في إياب نصف النهائي، ليتفوق بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجل بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، ليقود الفريق اللندني للعودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نهائي موسم 2005-2006 أمام برشلونة.

وبهذا الإنجاز، أصبح أرسنال سادس فريق إنجليزي يصل إلى نهائي دوري الأبطال أكثر من مرة، لينضم إلى قائمة تضم ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ونوتنجهام فورست ومانشستر سيتي.

موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنقل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” المباراة النهائية عبر قناة beIN SPORTS 1، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

