القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

يترقب العالم يوم 28 أغسطس 2026 واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة هذا العام، والمتمثلة في خسوف جزئي للقمر، يُنتظر أن يكون مرئيًا في عدد كبير من دول العالم بالعين المجردة.

خسوف يغطي معظم قرص القمر

وبحسب التقديرات الفلكية، فإن ظل الأرض سيغطي نحو 93% أو أكثر من قرص القمر، ما يجعل الظاهرة من أقوى حالات الخسوف الجزئي خلال السنوات الأخيرة.

كيف يحدث الخسوف القمري؟

يحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر جزئيًا داخل ظل الأرض، فتبدأ إضاءته في الاختفاء تدريجيًا حتى يصل إلى ذروة الخسوف.