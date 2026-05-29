محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد صلاح الدين بدسوق| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الشهيد صلاح الدين بعزبة الخضاروة بقرية أبو مندور بمركز دسوق، وذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

تناولت خطبة الجمعة موضوع «واذكروا الله في أيام معدودات»، إلى جانب التأكيد على أهمية الترابط المجتمعي والأسري، إرساءً لمبادئ الانضباط الإداري والدعوي، وحرصًا على تحقيق أعلى درجات التنظيم داخل العمل الدعوي، بما يسهم في أداء الرسالة المنبرية على الوجه الأمثل.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.