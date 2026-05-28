محافظات

الألعاب الشعبية تزين احتفالات العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

واصلت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، استقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات، برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مراكز الشباب توافد أعداد كبيرة من الأطفال والأسر للمشاركة في الفعاليات الترفيهية والرياضية التي أُقيمت بالمجان، حيث تنوعت الأنشطة بين عروض التنورة والعرائس، والمسابقات الترفيهية، والألعاب الرياضية، وفقرات الرسم والتلوين، إلى جانب تشغيل الملاهي وحمامات السباحة وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية متكاملة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تستهدف إدخال البهجة على المواطنين خلال إجازة العيد، وتحويل مراكز الشباب إلى ساحات مفتوحة لخدمة المجتمع والأسرة المصرية.

وأشار إلى استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة بمختلف الهيئات الشبابية على مدار أيام العيد، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي، معاون المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء.

وأضاف «محروس» أن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لضمان انتظام الفعاليات وتوفير عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، خاصة بحمامات السباحة والمسطحات المائية، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب لاستقبال المواطنين في أفضل صورة.

وتستمر فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مشاركة واسعة من الأطفال والشباب والأسر بمختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في أجواء احتفالية تسودها الفرحة والبهجة.

