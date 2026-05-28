سعر العملات الأجنبية مساء ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.21 حنيه و اليورو يسجل 60.79 جنيه

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه؛ استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة 28-5-2026 وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر العملات الأجنبية اليوم

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه؛ ثبت في تعاملات السوق الرسمية بالتزامن مع إجازة عيد الأضحي المبارك.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 52.21 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 60.79 جنيه للشراء و 60.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.42 جنيه للشراء و 70.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 37.79 جنيه للشراء و 37.9 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي إلي 8.13 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع .

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.65 جنيه للشراء و 5.66 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي نحو 5.62 جنيه للشراء و 5.66 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويدي66.881 جنيه للشراء و67.01 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.84 جنيه للشراء و32.94 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.69 جنيه للشراء و 7.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 37.41 جنيه للشراء و 37.53 جنيه للبيع.