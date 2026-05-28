الجونة يفوز على بتروجيت 2-1 في الجولة الأخيرة بالدوري

حقق فريق الجونة الفوز على منافسه بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف مساء اليوم الخميس، على إستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم جبريل شكويدي بهدف بتروجت الأول ، قبل يتعادل مروان محسن لفريق الجونة ثم يسجل محمد عماد الهدف الثاني للفريق الساحلي.

تشكيل بتروجيت ضد الجونة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: إسلام عبد الله - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد.

الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - مصطفى الجمل.

الهجوم: محمد دودو - مصطفى البدري - جبريل شكويدي.

على مقاعد البدلاء: أحمد غنيم - عمار حمدي - أمادو با - عبد الكافي رجب - رشيد أحمد - سباندي - أحمد ياسين - عبد الله دياباتيه - سيكو سونكو.

تشكيل الجونة أمام بتروجيت

حراسة المرمى: زياد عسكر.

الدفاع: خالد صديق - ألفا توراي - صابر الشيمي - أحمد بلية.

الوسط: نور السيد - عبد الله السعيد - حفيظ إبراهيم - سيف شيكا.

الهجوم: مروان محسن - صمويل أوجو.

مقاعد البدلاء: أحمد مسعود - أحمد رفعت - رضا صلاح - محمد محمود - مصطفى مطاوع - محمد عماد - هشام وائل - عمرو خالد بيبو - أدهم الرفاعي.

بهذه النتيجة، يحتل بتروجيت المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق الجونة في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.