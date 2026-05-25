حارس الجونة على رأس اهتمامات الزمالك في الانتقالات الصيفية ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ان حارس الجونة اللاعب محمد علاء يأتي على رأس اهتمامات نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مجموعة تحديد الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيناريو مثيرًا، حيث تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 38 عن طريق يحيى مصطفى، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.

وفي الدقيقة 84 تعادل الجونة عن طريق مروان محسن الذي سجل خامس أهدافه هذا الموسم.

وخطف أدهم كريم صاحب الـ 18 عاما الفوز للفريق الساحلي في الدقيقة 90+1 مسجلا ثاني أهدافه هذا الموسم بعدما سجل من قبل ضد الاتحاد السكندري.