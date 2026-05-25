أحمد دويدار: الأهلي لا يستحق المشاركة في الكونفدرالية هذا الموسم

أكد أحمد دويدار، خلال تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي لا يستحق المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف دويدار أن الأهلي ظهر بشكل بعيد عن مستواه المعتاد، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقدم الأداء الذي يؤهله للمنافسة على البطولات الكبرى، وهو ما تسبب في حالة غضب بين جماهير القلعة الحمراء.

وكان قد علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على تتويج الأبيض بالدوري المصري الممتاز رغم الأزمات العديدة التي مر بها خلال الموسم.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك وهو بياخد الدوري بإمكانيات عربية 128 وبنزين 80 … وقف قيد، مشاكل إدارية، سحب ارض اكتوبر، وإمكانيات أقل من المنافسين، وفي الآخر يكسب البطولة المظاهر كدابة اهم حاجة الثقة بالنفس والاجتهاد والصبر والتواضع وربنا مبيضيعش تعب حد لكل مجتهد نصيب الزمالك وراه جماهير بالملايين بيزقوا العربية علشان توصل كل يوم قولوا برافو".