أحمد دويدار: اتحاد العاصمة الجزائري استحق كأس الكونفدرالية.. والزمالك فرّط في المباراة

أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق دعمه الكامل لجماهير نادي الزمالك، رغم خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، في المباراة النهائية التي أُقيمت وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

ووجّه "دويدار" رسالة شكر وتقدير لجماهير الزمالك عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مؤكدًا أنهم “أجمل وأجدع ما في المبارة”، مشيرًا إلى أنهم قدّموا دعمًا استثنائيًا للفريق طوال مشوار البطولة.

وانتقد “دويدار” أداء بعض لاعبي الزمالك في اللقاء، مؤكدًا أن الفريق ظهر بمستوى فني وبدني ضعيف، وأن أكثر من سبعة لاعبين لم يكونوا في حالتهم الطبيعية داخل الملعب، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن الفريق الجزائري استحق التتويج باللقب.

وشدّد نجم الزمالك السابق على أن كرة القدم لا تستحق أن تؤثر على صحة الجماهير أو حالتهم النفسية، داعيًا إلى التعامل مع النتائج بهدوء، مؤكدًا أن “الصحة والعائلة أهم من أي مباراة”.

واختتم، جماهير الزمالك، “أفضل جمهور في إفريقيا بلا منازع”، مؤكدًا أن ما يُميز النادي هو هذا الانتماء الكبير والدعم المستمر رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن أجمل ما في اللقاء كان حضور الجمهور ومساندته حتى اللحظة الأخيرة.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.