قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
الدولار بـ 52.95 جنيه.. أسعار العُملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 17-5-2026
انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
حكم من مات غنيًا ولم يحج؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة لفلسطين .. واستنفار أمني قرب حفل «يوروفيجن» في فيينا
«قدّر الله وما شاء فعل».. شاهد رد فعل أمير عزمى مجاهد بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
«فيفا» تعلن عقد اجتماع إيجابي مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026
خليكم في ضهره .. «الغندور» يُدعّم محمد شحاتة بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية
أكبر حاملة طائرات في العالم تعود إلى موطنها بولاية فرجينيا الأمريكية بعد مهمة استمرت سنة
«حقك تصوّت من الفرحة بس ركَّز مع فريقك» .. خالد الغندور يوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية
نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تويوتا أوربان كروزر 2026
تويوتا أوربان كروزر 2026
صبري طلبه

تواصل تويوتا أوربان كروزر حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة من خلال طرح موديل 2026 في السوق السعودي، مع مجموعة من التجهيزات، إلى جانب التصميم الرياضي الشهير بهذه النسخة.

أداء اقتصادي بمحرك رباعي الأسطوانات

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 101 حصان مع عزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع معدلات استهلاك اقتصادية للوقود تقدر بحوالي 19.8 كيلومتر لكل 1 لتر.

تويوتا أوربان كروزر 2026

تجهيزات تويوتا أوربان كروزر 2026

حصلت المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا أوربان كروزر 2026 على مجموعة من الأنظمة التقنية حيث زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم أبل كاربلاي اللاسلكي، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة دون الحاجة إلى الكابلات، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي يصل لـ 6 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

أنظمة أمان تويوتا أوربان كروزر 2026

ركزت تويوتا على تزويد أوربان كروزر 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة الأساسية التي تعزز مستوى الحماية أثناء القيادة، حيث تتوفر السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر، كما تشمل التجهيزات مساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، إلى جانب الوسائد الهوائية.

تويوتا أوربان كروزر 2026

أبعاد تويوتا أوربان كروزر 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,365 مم وعرض 1,795 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,645 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1,195 كجم.

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السوق السعودي بفئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر فئة GL من 82,915 ريالا سعوديا، بينما يصل سعر فئة GLX الأعلى تجهيزًا إلى 92,115 ريالا سعوديا.

تويوتا تويوتا أوربان تويوتا أوربان كروزر سعر تويوتا أوربان كروزر 2026 سعر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

رؤية الهلال

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية ومصر.. اليوم أم غدا؟

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

بالصور

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد