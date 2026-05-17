أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا أوربان كروزر حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة من خلال طرح موديل 2026 في السوق السعودي، مع مجموعة من التجهيزات، إلى جانب التصميم الرياضي الشهير بهذه النسخة.

أداء اقتصادي بمحرك رباعي الأسطوانات

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 101 حصان مع عزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع معدلات استهلاك اقتصادية للوقود تقدر بحوالي 19.8 كيلومتر لكل 1 لتر.

تجهيزات تويوتا أوربان كروزر 2026

حصلت المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا أوربان كروزر 2026 على مجموعة من الأنظمة التقنية حيث زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم أبل كاربلاي اللاسلكي، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة دون الحاجة إلى الكابلات، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي يصل لـ 6 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

أنظمة أمان تويوتا أوربان كروزر 2026

ركزت تويوتا على تزويد أوربان كروزر 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة الأساسية التي تعزز مستوى الحماية أثناء القيادة، حيث تتوفر السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر، كما تشمل التجهيزات مساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، إلى جانب الوسائد الهوائية.

أبعاد تويوتا أوربان كروزر 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,365 مم وعرض 1,795 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,645 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1,195 كجم.

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السوق السعودي بفئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر فئة GL من 82,915 ريالا سعوديا، بينما يصل سعر فئة GLX الأعلى تجهيزًا إلى 92,115 ريالا سعوديا.