بنتلي تطرح بنتايجا الرياضية برفاهية من نوع جديد.. صور

كشفت بنتلي موتورز عن إصدار جديد من سيارتها Bentley بنتايجا، حيث يأتي باللقب Chalet Edition، الذي يحمل طابعًا مختلفًا يجمع بين الفخامة المعهودة واللمسات المخصصة لعشاق الرحلات الشتوية.

وتحمل النسخة بنتلي Chalet Edition، مفهومًا يركز على الراحة والترف مع تجهيزات صممت لتناسب الأجواء الباردة والرحلات الجبلية، دون الابتعاد عن الهوية الراقية التي اشتهرت بها بنتلي في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم بنتلي Chalet Edition

حصلت السيارة بنتلي Chalet Edition على مجموعة من الإضافات التي تمنحها شخصية مختلفة مقارنة بالنسخ التقليدية من بنتايجا EWB، حيث تم تجهيز السقف بمساحات مخصصة لحمل زلاجات الثلج، في إشارة واضحة إلى توجه النسخة الجديدة لمحبي السفر إلى المناطق الجبلية والمنتجعات الشتوية.

كما حافظت السيارة على الخطوط الفاخرة المعتادة لطراز بنتايجا، مع شبكة أمامية كبيرة تحمل هوية بنتلي الشهيرة، إلى جانب المصابيح الدائرية المزدوجة التي أصبحت من أبرز العناصر التصميمية لدى العلامة البريطانية.

واعتمدت الشركة لونًا خارجيًا خاصًا يحمل اسم Light Tudor Grey، وهو طلاء يمنح السيارة مظهرًا هادئًا يتماشى مع الطابع الشتوي الذي تستهدفه هذه النسخة، بينما زودت السيارة بجنوط بتصميم أنيق، مع الحفاظ على الطابع الرياضي الذي يميز سيارات بنتلي.

أداء ومحرك بنتلي Chalet Edition

تعتمد سيارة بنتلي بنتايجا على محرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 542 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات يعمل مع نظام دفع كلي.

وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كيلومترًا في الساعة، وهي أرقام تعكس الجمع بين الفخامة والأداء الرياضي في الوقت نفسه.

مقصورة بنتلي Chalet Edition

ركزت بنتلي بصورة واضحة على تقديم تجربة داخلية مختلفة في نسخة Chalet Edition، حيث حصلت المقصورة على خامات مستوحاة من الطبيعة والأجواء الجبلية، واستخدمت الشركة تطعيمات خشبية فاخرة داخل لوحة القيادة والأبواب، مع اعتماد خشب Liquid Amber الذي يمنح المقصورة مظهرًا دافئًا وأنيقًا.

كما جاءت المقاعد الخلفية بتطريزات مستوحاة من زهور جبال الألب، في محاولة لإضفاء هوية خاصة على التصميم الداخلي، إلى جانب استخدام الجلد البني بدرجات طبيعية، وتضمنت المقصورة أيضًا شبكات سماعات باللون البني للنظام الصوتي، مع خياطة بلون Fireglow وتطريزات ماسية تضيف مزيدًا من التفاصيل الدقيقة التي تشتهر بها سيارات بنتلي الفاخرة.