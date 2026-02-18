قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
لغز مأساوي في أسيوط .. العثور على جثـ.ـة طفـ.ـل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن
الزمالك يُجهّز مُبكرًا لرحلة الكونغو برازافيل خوفًا من تكرار أزمة زامبيا
رسالة قوية من أحمد صالح إلى مجلس الزمالك بعد الخروج من كأس مصر | فيديو
إعلامي: سيراميكا كليوباترا يستاهل 11 من 10 على مستواه في الموسم حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد| بنتلي Continental SC موديل 1999 الكوبيه

بنتلي Continental SC موديل 1999
بنتلي Continental SC موديل 1999
إبراهيم القادري

أطلقت بنتلي سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999في عام 1999، وكانت بمثابة مغامرة تصميمية جريئة من بنتلي، وتنتمي Continental SC لفئة السيارات الكوبيه .

بنتلي Continental SC موديل 1999

مواصفات بنتلي Continental SC موديل 1999

زودت سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 بالعديد من المميزات من ضمنها اعتمدت علي تصميم  طراز كونتيننتال R، لكنها تختلف تماماً بفضل سقفها المبتكر المكون من قطعتين زجاجيتين قابلتين للإزالة، كما ان هذا التصميم مستوحى من طرازات الثلاثينيات يمنح السائق تجربة قيادة مكشوفة دون التضحية بالصلابة الهيكلية، واستعانت بنتلي بأجزاء من طراز أزور المكشوف لتعزيز الشاسيه، ويمكن تخزين ألواح السقف بسهولة في مقصورة خاصة بالصندوق الخلفي .

بنتلي Continental SC موديل 1999

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 بها، شبكة أمامية عمودية مهيبة، وعلامات بنتلي حمراء رياضية، وبها جنوط مقاس 18 بوصة خماسية الأذرع تمنحها مظهر يجمع بين العضلات الكلاسيكية والأناقة البريطانية، وبها جلود مدفأة، وأنابيب سوداء، ومطعمة بخشب الجوز الفاخر، وبها لمسات معدنية، ونظام صوتي من Alpine يتضمن مبدل أقراص مدمجة، وبها أجزاء من أزور مكشوفة لضمان الثبات عند المنعطفات، وبها إطارات عريضة على جنوط  مقاس 18 بوصة كلاسيكية التصميم تعزز الهيبة.

محرك بنتلي Continental SC موديل 1999

تحصل سيارة  بنتلي Continental SC موديل 1999 علي قوتها من محرك سعة 6750 سي سي تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

بنتلي Continental SC موديل 1999

سيارة  بنتلي Continental SC موديل 1999 المعروضة حالياً في المزاد لم تقطع سوى 4330 كم/ساعة عبر تاريخها الممتد لـ 27 عاماً، مما يجعل محركها في حالة المصنع تقريباً.

سعر  بنتلي Continental SC موديل 1999

بنتلي Continental SC موديل 1999

يتراوح سعر سيارة  بنتلي Continental SC موديل 1999 من 937 ألف إلي مليون و 125 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان سيارة  بنتلي Continental SC موديل 1999 أنتج منها 73 نسخة فقط عالمياً، مما يرفع قيمتها في السوق السعودي.

بنتلي بنتلي Continental SC موديل 1999 بنتلي Continental SC Continental SC Continental SC موديل 1999 مواصفات بنتلي Continental SC محرك بنتلي Continental SC سعر بنتلي Continental SC موديل 1999

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ارشيفيه

مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدما واجب العزاء

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

ارشيفيه

نقابة محامين جنوب الدقهلية تصدر بيانا تدين فيه واقعه إنهاء حياة محامية وإصابة زوجها

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

