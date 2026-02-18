شاهد| بنتلي Continental SC موديل 1999 الكوبيه

أطلقت بنتلي سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999في عام 1999، وكانت بمثابة مغامرة تصميمية جريئة من بنتلي، وتنتمي Continental SC لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات بنتلي Continental SC موديل 1999

زودت سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 بالعديد من المميزات من ضمنها اعتمدت علي تصميم طراز كونتيننتال R، لكنها تختلف تماماً بفضل سقفها المبتكر المكون من قطعتين زجاجيتين قابلتين للإزالة، كما ان هذا التصميم مستوحى من طرازات الثلاثينيات يمنح السائق تجربة قيادة مكشوفة دون التضحية بالصلابة الهيكلية، واستعانت بنتلي بأجزاء من طراز أزور المكشوف لتعزيز الشاسيه، ويمكن تخزين ألواح السقف بسهولة في مقصورة خاصة بالصندوق الخلفي .

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 بها، شبكة أمامية عمودية مهيبة، وعلامات بنتلي حمراء رياضية، وبها جنوط مقاس 18 بوصة خماسية الأذرع تمنحها مظهر يجمع بين العضلات الكلاسيكية والأناقة البريطانية، وبها جلود مدفأة، وأنابيب سوداء، ومطعمة بخشب الجوز الفاخر، وبها لمسات معدنية، ونظام صوتي من Alpine يتضمن مبدل أقراص مدمجة، وبها أجزاء من أزور مكشوفة لضمان الثبات عند المنعطفات، وبها إطارات عريضة على جنوط مقاس 18 بوصة كلاسيكية التصميم تعزز الهيبة.

محرك بنتلي Continental SC موديل 1999

تحصل سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 علي قوتها من محرك سعة 6750 سي سي تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 المعروضة حالياً في المزاد لم تقطع سوى 4330 كم/ساعة عبر تاريخها الممتد لـ 27 عاماً، مما يجعل محركها في حالة المصنع تقريباً.

سعر بنتلي Continental SC موديل 1999

يتراوح سعر سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 من 937 ألف إلي مليون و 125 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان سيارة بنتلي Continental SC موديل 1999 أنتج منها 73 نسخة فقط عالمياً، مما يرفع قيمتها في السوق السعودي.