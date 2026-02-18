قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
آية التيجي

يُعد مرض السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، لكنه لا يزال محاطًا بالكثير من المفاهيم الخاطئة. 

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

وكشف موقع Mayo Clinic، بأن هناك معلومات مهمة قد لا يعرفها كثيرون عن هذا المرض، ومن أهمها ما يلي :

ـ لا يرتبط فقط بتناول السكر:
من أكثر المعلومات المغلوطة أن السكري من النوع الثاني سببه الوحيد تناول الحلويات.
الحقيقة أن المرض يحدث نتيجة مقاومة الإنسولين، حيث لا تستجيب خلايا الجسم بشكل طبيعي لهرمون الإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
العوامل الوراثية، السمنة، قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير المتوازن كلها تلعب دورًا مهمًا.

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

ـ قد يتطور بصمت لسنوات:
تشير CDC إلى أن كثيرًا من الأشخاص قد يعيشون سنوات دون تشخيص، لأن الأعراض قد تكون خفيفة أو غير ملحوظة في البداية، مثل:
العطش المتكرر
التبول المتكرر
التعب
بطء التئام الجروح
لذلك يُوصى بإجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم عوامل خطر.

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

ـ يمكن الوقاية منه أو تأخيره:
بحسب WHO، يمكن الوقاية من السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره عبر:
فقدان 5–7% من وزن الجسم
ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا
اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الدهون المشبعة
وقد أظهرت دراسات أن تغييرات نمط الحياة قد تقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 50%.

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

ـ لا يحتاج جميع المرضى إلى الإنسولين:
على عكس السكري من النوع الأول، لا يحتاج جميع مرضى النوع الثاني إلى حقن الإنسولين.
كثير من المرضى يمكنهم التحكم في مستويات السكر عبر النظام الغذائي، الرياضة، أو الأدوية الفموية.
ومع ذلك، قد يحتاج البعض إلى الإنسولين إذا لم تكفِ الوسائل الأخرى.

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

ـ يؤثر على أعضاء متعددة في الجسم:
لا يقتصر تأثير المرض على مستوى السكر فقط، بل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التحكم فيه، مثل:
أمراض القلب والشرايين
السكتة الدماغية
الفشل الكلوي
تلف الأعصاب
فقدان البصر

ويمكن للسيطرة الجيدة على مستوى السكر تقلل بشكل كبير من خطر هذه المضاعفات.

معلومات عن مرض السكري من النوع الثاني

ـ النوم والتوتر يلعبان دورًا مهمًا:
قلة النوم والإجهاد المزمن قد يرفعان مستويات السكر في الدم بسبب تأثيرهما على الهرمونات.
إدارة التوتر والحصول على نوم كافٍ جزء مهم من خطة العلاج.

مقاومة الإنسولين أعراض السكري الوقاية من السكري مضاعفات السكري التحكم في سكر الدم علاج السكري من النوع الثاني أسباب السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الزبادي

لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي .. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج فى الفرن

بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد