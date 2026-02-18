قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا
فضيحة سياسية .. عزل رئيس بيرو بعد أربعة أشهر فقط
طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل
أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح
أحمد صالح : الغيابات والإجهاد تسبّبا في خروج الزمالك من كأس مصر
صفقة القرن.. الهند تستعد لشراء 114 مقاتلة رافال بـ30 مليار دولار من فرنسا
ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو
استعراض قوة أم تمهيد لصدام؟.. مناورات إيران في مضيق هرمز تربك المعادلات الإقليمية والدولية
الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين
الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
رياضة

الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة

معتمد جمال
معتمد جمال
سارة عبد الله

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك استقر على إعادة عدى الدباغ لهجوم القلعة البيضاء فى مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتى قرار معتمد جمال من أجل تطبيق "الروتيشن" بين اللاعبين حفاظاً عليهم من الإجهاد والإصابات، خاصة أنه بدأ بسيف الجزيري بشكل أساسي فى مباراة سيراميكا بكأس مصر".

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد إسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

جمال الغندور معتمد جمال الزمالك حرس الحدود

