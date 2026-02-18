الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك استقر على إعادة عدى الدباغ لهجوم القلعة البيضاء فى مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتى قرار معتمد جمال من أجل تطبيق "الروتيشن" بين اللاعبين حفاظاً عليهم من الإجهاد والإصابات، خاصة أنه بدأ بسيف الجزيري بشكل أساسي فى مباراة سيراميكا بكأس مصر".

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد إسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.