ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل

خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نشرت شركة الإنتاج أغنية «تحية» من إنتاج ميوزيك يارد، وألحان إيهاب عبد الواحد وغناء الليثي وألماس.

يتناول المسلسل قضية انشغال بعض الأسر عن متابعة أبنائهم في ظل هيمنة العالم الرقمي، وما قد ينتج عن ذلك من تعرض الأطفال لمخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية.

تبدأ الأزمة عندما يدمن الطفل يوسف إحدى الألعاب عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى اختراق هاتفه من قِبل هاكر يحصل على صور خاصة من داخل المنزل.

يتحول الأمر إلى ابتزاز مادي وتهديد بنشر الصور، مما يضع الأسرة أمام أزمة حقيقية تهدد خصوصيتهم واستقرارهم.

يسلط العمل الضوء على ضعف الوعي الرقمي لدى الأطفال، وأهمية الرقابة الأبوية والتوجيه في التعامل مع التكنولوجيا.

ويطرح المسلسل تساؤلات حول حدود الخصوصية في العصر الحديث، وكيف يمكن للعالم الافتراضي أن يتداخل مع الواقع ويؤثر سلبًا عليه.