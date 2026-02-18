ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو

علّق ماهر همام، نجم الأهلي السابق، على قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وقال ماهر همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الترجي اسم كبير ولديه العديد من البطولات القارية والمحلية، وله جماهيرية كبيرة في تونس، والمباراة أمامه ستكون صعبة».

وحول رأيه في أداء الأهلي مع المدرب المدرب الدنماركي ييس توروب، قال همام: «للأسف أنا لست راضيًا على الأداء الذي يقدمه الأهلي مع ييس توروب، خاصةً في دور المجموعات والتعادل في 4 مباريات في دور المجموعات أمر غير معتاد عليه من الأهلي في دوري الأبطال».

وحول رأيه في تصرفات جماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي، أكد ماهر همام أنه غير موافق على ما فعلته قلة من جماهير الأهلي في مباراة الجيش الملكي رغم الاستقبال الجيد الذي قامت به إدارة الأهلي لبعثة الجيش الملكي فور وصولها بالورود وبكل ترحاب.