أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا
فضيحة سياسية .. عزل رئيس بيرو بعد أربعة أشهر فقط
طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل
أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح
أحمد صالح : الغيابات والإجهاد تسبّبا في خروج الزمالك من كأس مصر
صفقة القرن.. الهند تستعد لشراء 114 مقاتلة رافال بـ30 مليار دولار من فرنسا
ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو
استعراض قوة أم تمهيد لصدام؟.. مناورات إيران في مضيق هرمز تربك المعادلات الإقليمية والدولية
الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين
الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
رياضة

ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

علّق ماهر همام، نجم الأهلي السابق، على قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وقال ماهر همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الترجي اسم كبير ولديه العديد من البطولات القارية والمحلية، وله جماهيرية كبيرة في تونس، والمباراة أمامه ستكون صعبة».

وحول رأيه في أداء الأهلي مع المدرب المدرب الدنماركي ييس توروب، قال همام: «للأسف أنا لست راضيًا على الأداء الذي يقدمه الأهلي مع ييس توروب، خاصةً في دور المجموعات والتعادل في 4 مباريات في دور المجموعات أمر غير معتاد عليه من الأهلي في دوري الأبطال».

وحول رأيه في تصرفات جماهير الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي، أكد ماهر همام أنه غير موافق على ما فعلته قلة من جماهير الأهلي في مباراة الجيش الملكي رغم الاستقبال الجيد الذي قامت به إدارة الأهلي لبعثة الجيش الملكي فور وصولها بالورود وبكل ترحاب.

الأهلي أداء الأهلي ييس توروب ماهر همام الترجي دوري أبطال أفريقيا ربع النهائي

طريقة عمل بلح الشام
حصوات المرارة
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
