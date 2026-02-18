قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا
فضيحة سياسية .. عزل رئيس بيرو بعد أربعة أشهر فقط
طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل
أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح
أحمد صالح : الغيابات والإجهاد تسبّبا في خروج الزمالك من كأس مصر
صفقة القرن.. الهند تستعد لشراء 114 مقاتلة رافال بـ30 مليار دولار من فرنسا
ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو
استعراض قوة أم تمهيد لصدام؟.. مناورات إيران في مضيق هرمز تربك المعادلات الإقليمية والدولية
الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين
الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
أخبار العالم

صفقة القرن.. الهند تستعد لشراء 114 مقاتلة رافال بـ30 مليار دولار من فرنسا

مودي تيوسط ماكرون وزوجته
مودي تيوسط ماكرون وزوجته

احتفت فرنسا والهند بتعزيز علاقاتهما كقوة دافعة للاستقرار العالمي، حيث استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية للهند تستغرق ثلاثة أيام، تركز على التعاون في مجالي التكنولوجيا والدفاع، وذلك يوم الثلاثاء 17 فبراير. 

الهند تشتري مقاتلات رافال الفرنسية

كما تُطرح صفقة محتملة لشراء طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، حيث أعرب المسؤولون المرافقون لماكرون عن ثقتهم في إمكانية إبرام عقد لشراء 114 طائرة من طراز رافال.

وفي تصريحٍ للصحفيين عقب لقائه مع ماكرون في مومباي، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "في عالم اليوم المضطرب، تُعدّ هذه الشراكة من أجل الاستقرار العالمي". 

وأضاف ماكرون أن "التسارع الملحوظ" في العلاقات مع الهند جاء استجابةً لـ"النظام الدولي المتغير". 

كان الزعيمان قد وصفا بعضهما سابقًا بـ"الصديق العزيز" في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

زيارة ماكرون الرابعة إلى الهند

يقوم ماكرون بزيارته الرابعة للهند منذ توليه منصبه عام 2017، برفقة زوجته بريجيت. 

بدأ رحلته في العاصمة المالية للهند، حيث كرّم ضحايا هجمات مومباي عام 2008 والتقى بنجوم بوليوود قبل أن يجتمع مع مودي.

تأتي هذه الزيارة عقب تأكيد نيودلهي الأسبوع الماضي عزمها على تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات داسو رافال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة تاريخية بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير. وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء والخميس.

سعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، موردها الرئيسي التقليدي للمعدات العسكرية، متوجهةً إلى دول أخرى مع الضغط في الوقت نفسه لزيادة الإنتاج المحلي. 

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي بموافقة الحكومة على شراء طائرات رافال، على أن يتم تصنيع "معظمها" في الهند.

صفقة القرن

وصف كريستوف جافريلو، المتخصص في الشؤون الهندية بمركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، الصفقة المحتملة البالغة قيمتها 30 مليار يورو لشراء 114 طائرة رافال بأنها "صفقة القرن". 

وفي حال إتمامها، ستُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة رافال سبق للهند شراؤها. 

وقد أعربت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته بـ"الاتفاق التاريخي".

كما افتتح مودي وماكرون، عبر تقنية الفيديو، أول خط تجميع نهائي للمروحيات في الهند، وهو مشروع مشترك بين مجموعة تاتا الهندية وشركة إيرباص. 

وسيُصنّع المصنع، الواقع في فيماغال بولاية كارناتاكا الجنوبية بالقرب من مركز بنغالورو التكنولوجي، طائرة إيرباص H125، وهي المروحية أحادية المحرك الأكثر مبيعًا للشركة.

صفقة القرن الهند رافال فرنسا مقاتلات رافال الفرنسية رافال الفرنسية الرئيس الفرنسي

