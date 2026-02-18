قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا
فضيحة سياسية .. عزل رئيس بيرو بعد أربعة أشهر فقط
طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل
أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح
أحمد صالح : الغيابات والإجهاد تسبّبا في خروج الزمالك من كأس مصر
صفقة القرن.. الهند تستعد لشراء 114 مقاتلة رافال بـ30 مليار دولار من فرنسا
ماهر همام: مباراة الترجي ستكون صعبة.. ولست راضيًا عن أداء الأهلي مع «توروب» | فيديو
استعراض قوة أم تمهيد لصدام؟.. مناورات إيران في مضيق هرمز تربك المعادلات الإقليمية والدولية
الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين
الروتيشن يحمي اللاعبين .. معتمد جمال يُجهّز هجوم الزمالك للمباراة المقبلة
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اجتماع عبد الفتاح السيسي مع وزيري التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس يحرص دائمًا على المتابعة الميدانية الدقيقة، مؤكدًا أنه "يريد أن يرى بنفسه"، وأنه دائم التحرك وغير راضٍ عن أي قصور، في إطار سعيه لضمان وصول الدعم والخدمات للمواطنين بكفاءة. 

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كاملًا بحجم التحديات، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة.


وأشار إلى أن الاجتماع ركّز بشكل أساسي على ملف الأسعار، باعتباره أولوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان. 


وشدد الرئيس، بحسب ما نقل الديهي، على ضرورة تفعيل دور القانون وأجهزة الدولة، وتعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.


كما أشار إلى توجيهات الرئيس بضرورة تكثيف الجهود الميدانية، مع التأكيد على دور المحافظين في النزول إلى القرى والنجوع، والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يعكس حضور الدولة على الأرض ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسساتها.


واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، والعمل بروح المسؤولية، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.
 

التموين السلع الأساسية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

رؤية هلال شهر رمضان

بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

رمضان

موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة

ترشيحاتنا

الباحثة نورهان شاكر يحيي سيف شلش

نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

نقيب المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للأعضاء الجدد

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان بعقد جلسة مباحثات مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

بالصور

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد