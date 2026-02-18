الرئيس السيسي يتابع استعدادات رمضان ويؤكد: لا تهاون في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اجتماع عبد الفتاح السيسي مع وزيري التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس يحرص دائمًا على المتابعة الميدانية الدقيقة، مؤكدًا أنه "يريد أن يرى بنفسه"، وأنه دائم التحرك وغير راضٍ عن أي قصور، في إطار سعيه لضمان وصول الدعم والخدمات للمواطنين بكفاءة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كاملًا بحجم التحديات، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة.



وأشار إلى أن الاجتماع ركّز بشكل أساسي على ملف الأسعار، باعتباره أولوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان.



وشدد الرئيس، بحسب ما نقل الديهي، على ضرورة تفعيل دور القانون وأجهزة الدولة، وتعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.



كما أشار إلى توجيهات الرئيس بضرورة تكثيف الجهود الميدانية، مع التأكيد على دور المحافظين في النزول إلى القرى والنجوع، والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يعكس حضور الدولة على الأرض ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسساتها.



واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، والعمل بروح المسؤولية، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

