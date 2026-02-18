طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

يُعد بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية، ويتميز بقوامه المقرمش من الخارج والهش من الداخل مع تشربه للشربات البارد.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير بلح الشام بخطوات واضحة ومضمونة النجاح يسهل تطبيقها في المنزل، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بلح الشام

المقادير:

أولًا: الشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا (اختياري)

ثانيًا: عجينة بلح الشام

1 كوب ماء

1/2 كوب زيت

1 كوب دقيق

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير:

لتحضير الشربات:

ـ في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلّبي حتى يذوب السكر.

ـ اتركيه يغلي 8–10 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والفانيليا، واتركيه دقيقة إضافية.

ـ ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تمامًا (يجب أن يكون باردًا عند الاستخدام).

لتحضير عجينة بلح الشام

ـ في قدر على النار، ضعي الماء والزيت ورشة الملح حتى يبدأ الخليط في الغليان.

ـ أضيفي الدقيق والنشا دفعة واحدة وقلّبي سريعًا حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب القدر.

ـ ارفعيها من النار واتركيها تبرد قليلًا.

ـ أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل بيضة.

ـ أضيفي الفانيليا وامزجي جيدًا حتى تصبح العجينة ناعمة وقابلة للتشكيل.

التشكيل والقلي

ـ ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع نجمة.

ـ شكّلي أصابع مباشرة في زيت بارد داخل المقلاة.

ـ ارفعي المقلاة على نار متوسطة واتركيها تتحمر تدريجيًا حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ أخرجيها وضعيها فورًا في الشربات البارد.

ـ اتركيها دقيقة ثم ارفعيها على مصفاة.

أسرار نجاح بلح الشام

ـ الزيت يكون باردًا عند وضع العجينة لضمان التفتيح والتشقق المميز.

ـ الشربات بارد تمامًا وبلح الشام ساخن.

ـ لا تزاحمي المقلاة أثناء القلي.

ـ يمكن رش سكر بودرة أو تقديمه مع شوكولاتة مذابة.