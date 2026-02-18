رسالة قوية من أحمد صالح إلى مجلس الزمالك بعد الخروج من كأس مصر | فيديو

رأى أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن مجلس إدارة الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، مقصر تجاه الفريق، مقللًا في الوقت ذاته من إمكانية أن تؤثر هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا وخروجه من كأس مصر على مسيرة الفريق هذا الموسم.

وقال أحمد صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «جمهور الزمالك بيفهم كورة وبيقدر النادي بشكل كويس»، مضيفًا: «الجماهير عارفة ظروف النادي وعايشين الوضع اللي في النادي الآن، علشان كده مش مجرد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر سيهاجم الفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال».

وتحدث أحمد صالح عن وجود تقصير من مجلس إدارة الزمالك تجاه الفريق في طريقة التعامل مع شؤون النادي.

وأردف قائلًا: «الزمالك يحتاج إلى لاعبين دوليين، سواء في المنتخب الأول أو الأولمبي أو الفئات السنية، بالإضافة إلى لاعبين سوبر من أجل المنافسة على البطولات، فبدون هؤلاء اللاعبين لن ينجح الفريق في تحقيق البطولات».