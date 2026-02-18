قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا
نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل
إجازات مرضية للموظفين بأجر كامل وفق ضوابط قانونية | تفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين

أميرة خلف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي اهم الأهداف التي يسعى القانون الجديد لتحقيقها :

- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

-  إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.

- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.

-  تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.

- إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،

-  تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.

-  مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-  إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين. 

