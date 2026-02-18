قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثيًا للزمالك ولن يتوّج بأي بطولة

محمد سمير

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مستوى الأهلي يشهد تراجعًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الترجي التونسي، لكنه توقع تحسن أداء الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:
"الأهلي متراجع في الفترة الحالية مثل الترجي، لكن أعتقد أن وضعه سيتحسن قريبًا، وأتوقع فوزه على الترجي في المواجهة المقبلة".

وأضاف: "أرى أن الزمالك في مستواه الحالي لا يختلف كثيرًا عن أوتوهو الكونغولي، ولا يوجد فارق كبير بينهما".

وأوضح أن الزمالك لم يستعد بالشكل الكافي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب ضغط المباريات، مؤكدًا أن الفريق خاض مباراة أمام كايزر تشيفز قبلها بثلاثة أيام فقط، ما أثر على الجاهزية البدنية والفنية، مضيفًا أن تذبذب الأداء جعل الخسارة أمام سيراميكا أمرًا غير مفاجئ.

وشدد التابعي على صعوبة منافسة الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل نقص العناصر المتاحة، قائلاً: "من المستحيل أن ينافس الزمالك على الدوري هذا الموسم بسبب عدم توافر عدد كافٍ من اللاعبين القادرين على تحمل ضغط المباريات".

وانتقد التابعي إدارة النادي، متسائلًا عن كيفية الموافقة على خوض مباراة سيراميكا بعد يومين فقط من لقاء كايزر تشيفز، وبدون حضور جماهيري، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود سوء إدارة في التعامل مع الملف الكروي.

واختتم تصريحاته بتوقعات متشائمة لموسم الزمالك، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق أي بطولة هذا الموسم، وقد يودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما أشار إلى أن فريق بيراميدز أقوى فنيًا من الأهلي في الوقت الحالي.

