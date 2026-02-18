بثت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يوضح أن أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان.

رمضان يُحتفل به داخل خيام وملاجئ

التقديرات المحلية تشير إلى أن معظم سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ اندلاع الحرب، فيما نزح كثيرون أكثر من مرة، ما يجعل رمضان يُحتفل به اليوم في ظروف صعبة داخل خيام وملاجئ، حيث الخصوصية محدودة والموارد الأساسية نادرة.

وتقاس كل وجبة صيام وفق محدودية المواد الغذائية، وكل نشاط تقليدي أصبح مرتبطاً بتوفر الحد الأدنى من الإمكانيات، بعيداً عن الفرح الجماعي المعتاد.

في حين يمتد الفقدان في غزة إلى ما هو أبعد من المنازل، حيث تنعي كثير من الأمهات أطفالاً لا يُعرف مصيرهم.