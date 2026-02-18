مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 استقراراً نسبياً، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف.

ومع بداية شهر رمضان، يكون هناك عادة ارتفاع في الطلب على السلع الأساسية، لكن زيادة الانتاج واستمرار المعروض بصورة جيدة يساعد في كبح أي زيادات حادة في الأسعار، وهو مؤشر مهم للمستهلكين قبل موسم الصيام.

ويُلاحظ اليوم أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الفواكه والخضراوات مع بعض التباين الطفيف بين الأصناف، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم: بين 7 – 15 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: بين 4 – 8 جنيهات.

البصل الأبيض: بين 4 – 7 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 – 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي: 8 - 14 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي: 18 - 24 جنيهًا.

الخيار البلدي: 10 - 15 جنيهًا.

الكوسة: 4 - 10 جنيهات.

البسلة : 18- 22 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي:

البرتقال البلدي: حوالي 8 – 12 جنيهًا للكيلو

التفاح الجولدن ما بين 50 و80 جنيهًا.

الجوافة ما بين 15 و25 جنيهًا.

عنب مستورد أصفر ما بين 120 و150 جنيهًا.