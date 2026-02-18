قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 استقراراً نسبياً، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف.

ومع بداية شهر رمضان، يكون هناك عادة ارتفاع في الطلب على السلع الأساسية، لكن زيادة الانتاج واستمرار المعروض بصورة جيدة يساعد في كبح أي زيادات حادة في الأسعار، وهو مؤشر مهم للمستهلكين قبل موسم الصيام.

ويُلاحظ اليوم أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الفواكه والخضراوات مع بعض التباين الطفيف بين الأصناف، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم: بين 7 – 15 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: بين 4 – 8 جنيهات.

البصل الأبيض: بين 4 – 7 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 – 7 جنيهات.

              الباذنجان البلدي: 8 - 14 جنيها.

             الفلفل الرومي البلدي: 18 - 24 جنيهًا.

             الخيار البلدي: 10 - 15 جنيهًا.

الكوسة: 4 - 10 جنيهات.

البسلة : 18- 22 جنيهًا.


وبالنسبة لأسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي:

البرتقال البلدي: حوالي 8 – 12 جنيهًا للكيلو

التفاح الجولدن ما بين 50 و80 جنيهًا.

الجوافة ما بين 15 و25 جنيهًا.

عنب مستورد أصفر ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 3% في يناير ويزيد توقعات خفض الفائدة

التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 3% في يناير ويزيد توقعات خفض الفائدة

مزاعم أمريكية بإجراء الصين تجارب نووية

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل جديدة حول تجربة نووية صينية مزعومة

إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي

إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد