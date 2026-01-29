قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
تحركات أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بالأسواق

رانيا أيمن

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل سوق العبور لتجارة الجملة بين ارتفاع طفيف وانخفاض محدود حسب نوع الصنف والعرض المتاح، مع استقرار معظم الأصناف الرئيسية.

وبشكل عام شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29 يناير 2026 في سوق العبور لتجارة الجملة بعض التغيرات الطفيفة مقارنة بأسعار أمس، فيما بقيت معظم الأصناف مستقرة، بحسب آخر تحديثات الأسعار الرسمية من موقع سوق العبور.

أسعار الخضروات صباح اليوم:

الطماطم: 6 – 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف عن أمس الذي تراوح بين 5 و11 جنيهًا.

البطاطس: 5 – 11 جنيهًا للكيلو، واستقرت تقريبًا عن أمس.

البصل الأبيض: 4 – 11 جنيهًا للكيلو، والبصل الأحمر 6 – 9 جنيهات، منخفضة قليلاً عن مستويات أمس.

الكوسة: 13 – 20 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة مقارنة بمستويات الأمس

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهًا للكيلو، مستقرة تقريبًا عن أمس.

الباذنجان البلدي: 9 – 15 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي البلدي 16 – 22 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي: 8 – 12 جنيهًا للكيلو، مستقر مقارنة بأمس.

البرتقال أبو سرة: 10 – 16 جنيهًا، بارتفاع محدود.

البرتقال السكري: 8 – 12 جنيهًا، مستقر.

اليوسفي: 5 – 12 جنيهًا، مستقرة.

الموز البلدي: 15 – 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.

العنب البناتي الأصفر: 26 – 28 جنيهًا للكيلو، مستقرة.

الليمون الحلو: 15 – 20 جنيهًا، والليمون البلدي 14 – 22 جنيهًا، منخفضة قليلًا مقارنة بيوم أمس.

ويؤكد تجار سوق الجملة أن الأسعار الصباحية اليوم تميل إلى الاستقرار بشكل كبير في أغلب الخضروات مقارنة بأيام سابقة، خاصة مع توافر المعروض في السوق، بينما تختلف الأسعار في أسواق التجزئة بمحافظات مصر حسب تكاليف النقل وهامش الربح.

أسعار الخضروات اليوم سوق العبور سعر الخضروات والفاكهة اليوم

صورة أرشيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

