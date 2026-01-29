تحركات أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بالأسواق

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل سوق العبور لتجارة الجملة بين ارتفاع طفيف وانخفاض محدود حسب نوع الصنف والعرض المتاح، مع استقرار معظم الأصناف الرئيسية.

وبشكل عام شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29 يناير 2026 في سوق العبور لتجارة الجملة بعض التغيرات الطفيفة مقارنة بأسعار أمس، فيما بقيت معظم الأصناف مستقرة، بحسب آخر تحديثات الأسعار الرسمية من موقع سوق العبور.

أسعار الخضروات صباح اليوم:

الطماطم: 6 – 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف عن أمس الذي تراوح بين 5 و11 جنيهًا.

البطاطس: 5 – 11 جنيهًا للكيلو، واستقرت تقريبًا عن أمس.

البصل الأبيض: 4 – 11 جنيهًا للكيلو، والبصل الأحمر 6 – 9 جنيهات، منخفضة قليلاً عن مستويات أمس.

الكوسة: 13 – 20 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة مقارنة بمستويات الأمس

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهًا للكيلو، مستقرة تقريبًا عن أمس.

الباذنجان البلدي: 9 – 15 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي البلدي 16 – 22 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي: 8 – 12 جنيهًا للكيلو، مستقر مقارنة بأمس.

البرتقال أبو سرة: 10 – 16 جنيهًا، بارتفاع محدود.

البرتقال السكري: 8 – 12 جنيهًا، مستقر.

اليوسفي: 5 – 12 جنيهًا، مستقرة.

الموز البلدي: 15 – 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع طفيف.

العنب البناتي الأصفر: 26 – 28 جنيهًا للكيلو، مستقرة.

الليمون الحلو: 15 – 20 جنيهًا، والليمون البلدي 14 – 22 جنيهًا، منخفضة قليلًا مقارنة بيوم أمس.

ويؤكد تجار سوق الجملة أن الأسعار الصباحية اليوم تميل إلى الاستقرار بشكل كبير في أغلب الخضروات مقارنة بأيام سابقة، خاصة مع توافر المعروض في السوق، بينما تختلف الأسعار في أسواق التجزئة بمحافظات مصر حسب تكاليف النقل وهامش الربح.