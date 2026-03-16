وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني بمسقط مسار التصعيد العسكري الراهن ويدين الاعتداءات على دول الخليج الشقيقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم / الإثنين / ، في العاصمة مسقط، مسار التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة، حيث أعربا عن بالغ القلق إزاء التصعيد الراهن واتساع رقعة الصراع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع بدر بن حمد البوسعيدي بالعاصمة مسقط، في إطار المحطة الثالثة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة لاستعراض سبل إنهاء الحرب وتنسيق المواقف العربية إزاء التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول الشقيقة، مشددا على رفض مصر الكامل لها ووقوف مصر التام إلى جانب سلطنة عمان خلال هذه المرحلة الدقيقة.

و جدد الوزيران، خلال اللقاء، استنكارهما ورفضهما لكل الأعمال والاعتداءات العسكرية التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، وشددا على الأهمية البالغة لوقفها وبشكل فوري والحفاظ على سياسة حسن الجوار، وتم الاتفاق على استمرار جهودهما المشتركة في الدفع بالحلول السياسية، حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

واتفق الوزيران على الأهمية البالغة لوقف التصعيد والعمل على وقف الحرب وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية وإعمال العقل والحوار وتجنيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضي شاملة في المنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي الإعراب عن تقدير مصر البالغ للقيادة الحكيمة لسلطان عمان هيثم بن طارق وجهود الوساطة التي قامت بها السلطنة .

من جانبه، عبر وزير خارجية سلطنة عمان عن تقديره لجهود مصر المقدرة وتنسيقها المستمر مع بلاده لخفض التصعيد والدفع بالحلول السياسية.